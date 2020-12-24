Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bakanlar Kurulu - Kabine Toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu mu?

Bakanlar Kurulu yani Kabine Toplantısı ne zaman? Korona tedbirleri kapsamında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağını merak edenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Bakanlar Kurulu yani Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Bakanlar Kurulu - Kabine Toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu mu?

Kabine Toplantısı ne zaman? Bilindiği üzere son toplantıda korona virüsü ile ilgili yeni tedbirler gündeme gelmiş ve önemli kararlar alınmıştı. Yeni tedbirlerin getirilip getirilmeyeceğini merak edenler özellikle de seyahat yasağının gelip gelmeyeceğini merak edip araştıranlar "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek yeni kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, yeni yıla sayılı günler kala Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin geleceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öğretmen atamaları ne zaman? MEB 2021 öğretmen atama takvimi yayınlandı mı?
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman?
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan noel mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
Son dakika! BAŞLADI! Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı
GÜNDEMBakan Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM kararının ...
MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak 2020
GÜNDEMMEB tablet başvurusu nasıl yapılır?
LİNKİ TIKLAYAN YANDI! Son dakika... 'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vurgun! - Haberler
GÜNDEM'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vurgun!
Son dakika! DEPREM UYARISI! Her an kırılabilecek 20 nokta var! - Haberler
GÜNDEMHer an deprem olabilecek 20 noktada
KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvuru şartları var mı?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız korona virüs testi sonucu öğrenme
GÜNDEMCovid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları 2020! VGM burs sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMVGM burs sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları bugün saat kaçta, ne zaman açıkl
GÜNDEMKPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X