Bakanlık açıkladı! 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1319 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1319 şüpheli yakalandı, 638'i tutuklandı" denildi
Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:28
İçişleri Bakanlığı, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 10 gündür düzenlenen operasyonlara 1980 ekip, 4 bin 950 personel katıldı, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinden yararlanıldı.
Operasyonlarda; 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1319 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 638'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
