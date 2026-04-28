        Bakanlık açıkladı! 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1319 şüpheli yakalandı

        Bakanlık açıkladı! 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1319 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1319 şüpheli yakalandı, 638'i tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:28 Güncelleme:
        75 ilde operasyon: 1319 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 10 gündür düzenlenen operasyonlara 1980 ekip, 4 bin 950 personel katıldı, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinden yararlanıldı.

        REKLAM

        Operasyonlarda; 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1319 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 638'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
