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        Haberler Gündem Çevre Bakanlık, Ceyhan'da inceleme başlattı | Son dakika haberleri

        Bakanlık, Ceyhan Nehri'nde inceleme başlattı

        Adana'da Ceyhan Nehri'nde kirlilik ve balık ölümleri ihbarı üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, nehrin kaynağından döküldüğü yere kadar 21 nokta ile 40 sanayi ve belediye tesisinin çıkışından atık su numuneleri aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:34
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        Bakanlık, Ceyhan'da inceleme başlattı
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        Adana Ceyhan Nehri'nde kirlilik ve balık ölümleri ihbarı üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile birlikte nehrin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, denize döküldüğü İskenderun Körfezi'ne kadar devam eden yatakta geniş çaplı inceleme başlattı. Toplanan numunelerin analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olan tesislere idari yaptırım uygulanacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 5 Mart’ta Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için yetkili çevre laboratuvarından 6 ekip ve 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile saha incelemesi başlattı. Denetimler Ceyhan Havzası'nın yanı sıra Seyhan Havzası’nı da kapsayacak şekilde genişletildi.

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        NEHRİN 21 NOKTASINDAN NUMUNE

        Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yatağında incelemeler başlatıldı.

        Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.

        40 SANAYİ VE BELEDİYE TESİSİNE İNCELEME

        Atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından atık su numuneleri alındı.Atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse kirliliğe neden olan işletmeler için Çevre Kanunu'nda belirtilen cezalar uygulanacak.

        Bakanlık ekiplerinin Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde çevre denetimleri sürüyor.

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        #çevre haberleri
        #Ceyhan Nehri
        #çevre kirliliği
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