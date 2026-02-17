Canlı
        Bakanlık, Rabia davasına müdahil olacak | Son dakika haberleri

        Bakanlık, Rabia'yı öldüren sanığın yargılanacağı davaya müdahil olacak

        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Rabia Alaca'yı (26), boğazını keserek öldüren Rahman Alaca (33) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, müdahil olmak için talepte bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:55
        Bakanlık, Rabia davasına müdahil olacak
        Olay, geçen yıl 14 Kasım’da saat 19.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla Rabia Alaca’yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Rabia Alaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Rabia Alaca’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Olaydan sonra kaçan Rahman Alaca, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Alaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Rahman Alaca hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        'BOĞAZINI KESTİ'

        İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., “Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Ardından yere oturttu. Arkasına geçerek çenesini tutarak boğazını kesti. Babasını arayıp, ‘Kızını kestim gel al’ dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti. Sonra elindeki bıçakla parka gidip oturdu ve sigara içti. Ardından kızın başına yeniden gelip karnından bıçakladı” dedi.

        Bir başka görgü tanığı B.A. ise “Camiye gidiyordum. ‘O tarafa yaklaşmayın orada cinayet işlendi. Karımı öldürdüm. Bu taraftan geçin” dediği yer aldı.

        Öte yandan, otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Rabia Alaca’nın en az 20 kesici delici alet yaralanmasına bağlı hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.

        Rahman Alaca'nın ifadesinde, “8 yıllık evliydik. Bu süre zarfında 1 ya da 2 kez tokat atmışımdır. Eşim sığınma evine gitmişti. ‘Seni sevmiyorum’ dedi. Olaydan 2 hafta önce duruşmamız vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi 1 hafta sonra boşanma davamız olacaktı. ‘Boşanmazsan seni süründürürüm’ dedi. Pişmanım. Öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım” dediği belirtildi.

        BAŞVURUDA BULUNULDU

        Davanın iddianamesinin DHA tarafından gündeme taşınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili kanunlar uyarınca kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik davalara katılabileceği belirtilen dilekçede, "Kadına, çocuklara yönelik ve aile içi şiddet eylemlerinde kamu davalarına müşteki ya da mağdur tarafların yanında davaya katılma bakanlığımız görevleri arasındadır" denildi.

        HT 360 - 16 Şubat 2026 (İran Hürmüz'ü Nasıl Kapatabilir? )

        Müzakerelerin 2. turu Cenevre'de. Netayahu'dan ABD'ye İran çağrısı. ABD F-16'ları Şeyh İsa Hava Üssü'nde. İran Hürmüz'de tatbikata başladı. HT 360'da Dilek Gül sordu; İst. Aydin Üni. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cem Oğultürk ve Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

