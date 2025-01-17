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        Haberler Gündem Teyit Bakanlık 'veri sızdırıldı' iddiasını yalanladı

        Bakanlık 'veri sızdırıldı' iddiasını yalanladı

        Sağlık Bakanlığı, e- Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı iddialarının doğru olmadığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:10
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        Bakanlık 'veri sızdırıldı' iddiasını yalanladı
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        Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan e- Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı iddiaları yalanlandı.

        Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsünün, E- Nabız'a ait olmadığı gibi Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir uygulamasına da ait olmadığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tekrar ifade ediyoruz: e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Daha önce bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmış olmasına rağmen aynı konunun tekrar gündeme getirildiği görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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