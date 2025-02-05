Bakanlıktan deprem bölgesine 51.1 milyar liralık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'inci yılında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ulaştırma ve haberleşme altyapısına yönelik çalışmalar ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk andan beri sahada olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 39,5 milyar lira yatırım ile 11,6 milyar lira cari olmak üzere 51,1 milyar lira harcama yaptık” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 68 bin 550 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde olduğunu ve bu kesimin sadece yüzde 2’sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu anımsattı. Uraloğlu, 11 ildeki yol ağının yüzde 98’inin depremden herhangi bir zarar görmediğini ifade ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Depremin hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile 4 bin 865 personel, 3 bin 284 makine ve teçhizatla çalışma yürüterek deprem sonrası trafikte aksamaların önlenmesi için gerekli tedbirleri aldık. Şehir içi trafiğin sağlanması ve özellikle arama kurtarma amaçlı yoğun çalışmalar yürüttük.”

Deprem bölgesinde kalıcı deprem konutlarının yapımı sürerken bu bölgelerin bağlantı ve imar yollarının ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Uraloğlu, “Bu kapsamda 8 ilde 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun, altyapılarıyla birlikte imalatlarına süratle başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 142 kilometrede ise çalışmalar tamamlandı.” dedi.

VAGONLAR DEPREMZEDELERİN HİZMETİNE AÇILDI

Demiryolu ile bölgeye 450 yolcu treni ile afetzedelerin yanı sıra gönüllü, doktor ve askerî personelin de aralarında bulunduğu 77 bin 974 yolcuyu taşıdıklarını anımsatan Uraloğlu, “171 tren ve 3 bin 164 vagonla bölgeye insani yardım malzemesi ile konteyner, iş makinası ve kömür gibi vatandaşlarımızın ve bölgemizin ihtiyacı olan her şeyin bölgeye ulaşmasını sağladık. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 4 bin 767 kişinin konaklamasına imkân sağlayan 64 yolcu vagonu, 4 dizel tren seti ve 3 elektrikli tren setinden oluşan tren setleri ve vagonlarını hizmete açtık” diye konuştu.

REKLAM Mersin-Adana-Toprakkale, Toprakkale-İskenderun, Malatya-Yolçatı gibi bin 275 kilometrelik demiryolu hattının hasar gördüğünü anımsatan Uraloğlu, depremin ardından hızla yapım onarım çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Uraloğlu, “Bin 60 kilometrelik hattaki çalışmaları tamamlayarak demiryolu işletmeciliğine açtık. Malatya – Gölbaşı – Narlı – Nurdağı kesiminde de çalışmalara 2 etap halinde devam ediyoruz. Gölbaşı – Narlı – Nurdağı kesimindeki çalışmaları tamamladık. Gölbaşı – Malatya arasında yüzde 98 ilerleme kaydederek sona yaklaştık” ifadelerini kullandı. '22 BİN 466 TON YARDIM MALZEMESİ HAVALİMANLARINA ULAŞTIRILDI' Afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla birlikte hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirilmesini sağladıklarını anlatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elâzığ Havalimanlarında; 6 Şubat-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 27 bin 623 iç hat ve 2 bin 978 dış hat olmak üzere toplam 30 bin 601 uçak trafiği gerçekleştirilirken toplam 3 milyon 57 bin 804 yolcuya hizmet verildi. 22 bin 466 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı.” Hatay Havalimanı’nın 3 bin metrelik pistinde depremden dolayı ağır hasar oluştuğunu anımsatan Uraloğlu, “9 Şubattan itibaren yalnızca görerek uçuş şartlarında ambulans, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşlarına, 12 Şubat 2023 tarihi itibarıyla da insani yardım, ambulans ve askeri uçak trafiğine açtık. Sonrasında da altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattık. 3 bin metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği şekilde yaptığımız pist çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. REKLAM BİN 800 DEPREMZEDE 3 YOLCU GEMİSİN KONAKLADI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölgeye denizyoluyla özellikle iş makinalarını nakliye etmek için ilk gemileri İstanbul, İzmir ve KKTC’den ilk 24 saatte yüklemeye başladıklarını kaydeden Uraloğlu, “Yardım faaliyetleri süresince büyük balıkçı gemileriyle Mersin ve Adana’dan sürekli olarak insani yardım malzemesi, seyyar tuvaletler ve jenaratör gibi gıda ve diğer yardım malzemeleri kara trafiğini bypass ederek Çevlik Balıkçı barınağına ulaştırdık. Bölgede 3 yolcu gemisinde, bin 800 depremzedeye konaklama imkânı da sağlandı” ifadelerini kullandı.