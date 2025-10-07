Habertürk
        Bakanlıktan fahiş fiyatlı su satışına ülke çapında denetim

        Bakanlıktan fahiş fiyatlı su satışına ülke çapında denetim

        Aksaray'da iki adet 0,33 cl suyu 170 liraya satan kafenin şikayet edilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı il müdürlükler, söz konusu kafe dahil ülke genelinde fahiş fiyat denetim başlattı. Fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere kurulca, 143 bin 930 liradan bir milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 07:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 07:30
        Fahiş fiyatlı su satışına denetim
        Bir vatandaşın Aksaray'da bir kafeye gidip iki kişilik bir masa için bin 315 liralık hesap ödediğini ve 2 tane 0,33 cl su için 170 ödediğini açıklaması üzerine Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü harekete geçti.

        Olaya ilişkin Bakanlık tarafından ülke genelinde kafe ve restoranlarda, işletmelerin giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığına ilişkin denetim yapıldı. Ayrıca masadaki menü fiyatlarıyla kapı girişlerinde yer alan fiyatlar karşılaştırılarak, fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

        FİRMADAN SAVUNMA YAPMASI İSTENİLDİ

        Öte yandan Aksaray'daki söz konusu kafede ise haksız fiyat artışı kapsamında su ürününün son 3 aya ait alış faturası talep edilerek firmadan konuya ilişkin savunma yapması istenildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada firmanın savunması gelir gelmez tanzim edilen Haksız Fiyat Denetimi Tutanaklarının, firma savunması ve buna ilişkin belgelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceği aktarıldı. Buna göre fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere kurulca, 143 bin 930 liradan bir milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

        PARA CEZASI KESİLDİ

        Ayrıca söz konusu kafede 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kapılarda fiyat tarifesinin yer aldığı ve masalarda menü fiyat listesi bulunduğu ancak mevzuat uyarınca masalardaki listede fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildiği belirtildi. Bu çerçevede tutulan tutanak sonucunda aykırı olan ürünler kapsamında 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aksaray ilinde yer alan söz konusu kafenin çevresindeki 5 işletmenin de denetlendiği aktarıldı. İşletmelerde de son 3 aya dönük faturaların ve firmaların savunmalarının ivedi olarak istenildiği belirtilerek, Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilecekleri kaydedildi.

