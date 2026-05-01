        Bakanlıktan Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz

        Bakanlıktan Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına itirazda bulunacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 17:51 Güncelleme:
        Bakanlıktan Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz

        Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta tutuklandı. Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün kapalı olarak görülen duruşmada; Hasbi Dede'ye 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası kararı verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin, 'Suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

        'CEZA ÜST SINIRDAN BELİRLENMELİ'

        Karar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'ye verilen cezaya itirazda bulunulacak. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiği belirtilerek, "Mahkeme üst sınırdan verseydi ceza 4,5 yıla kadar çıkabilirdi. 4,5 yıl ceza vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

        Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde "Cehennem Necati" lakablı Necati Arabacı yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, toplam 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
