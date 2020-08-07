Bakanlıktan ithalat rejimi kararına ek karar hakkında açıklama

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Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla bazı tarım ürünleri ithalatındaki gümrük vergilerinde daha etkin uygulamayı tesis edecek bir düzenlemeye gidildiğini, bu kararın kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmediğini bildirdi.

İşte bakanlıktan yapılan o açıklama;

"Bilindiği üzere 05/08/2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları, nispi ve maktu (Toplu Konut Fonu) olarak ikiye bölünerek, sonuçta alınan gümrük vergisi oranı değiştirilmeden daha etkin bir uygulamaya gidilmiştir.

Ancak bazı basın ve yayın organlarında söz konusu ürünlerde gümrük vergisi indirimine gidildiğine yönelik olarak yanlış bir bilgilendirme yapıldığı gözlenmiştir. Bu şekilde çıkan yanlış haberlerin, üreticimizin aylarca emek vererek ürettiği ürününü ithalat baskısı varmış gibi gösterilerek düşük fiyattan almak için piyasada spekülasyona yol açtığı/açabileceği değerlendirilmektedir.

Yerli üretimin korunması ve teşvik edilmesi amacıyla alınmış olunan bu karar, kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmemektedir.

Söz konusu düzenleme dünya fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek sektörde adil ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Böylece üreticimiz ve dürüst tüccarımız korunacak, devletin vergi kaybı önlenecek ve piyasada haksız rekabet ortamı oluşması engellenecektir."