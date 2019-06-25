Bakaya ne demek? sorusu bugün TBMM'de kabul edilen yeni askerlik yasasının ardından gündeme geldi. Bakaya kalan ve yoklama kaçaklarına bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlik hakkı tanındı. Peki bakaya kelimesinin anlamı nedir? İşte bakaya kelimesine dair detaylar ve bakaya kalanlara bedelli askerlik hakkının detayları

BAKAYA NE DEMEK? BAKAYA TDK ANLAMI

Genel olarak kalıntılar anlamına gelen bakaya sözcüğü dilimize Arapça'dan girdi. TDK'da bakaya kelimesinin ilk anlamı "Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar" olarak yer alıyor. İkinci anlamı ise ekonomi terimi olarak "Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler" olarak yer alıyor. Son olarak da "kalıntılar" anlamına geliyor.

BAKAYA KALANLARA BEDELLİ ASKERLİK HAKKI

Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti ise 30 bin lira olarak belirlendi.