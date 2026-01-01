Habertürk
        Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda bu ay 7 oyun var

        Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Ocak ayında, yerli klasiklerden çağdaş dünya dramaturjisine uzanan biri yeni olmak üzere 7 farklı oyunla izleyici karşısına çıkacak. İşte program

        Giriş: 01.01.2026 - 13:01 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:01
        AY TEDİRGİNLİĞİ

        BBT, 13 Ocak 2026 tarihinde usta yazar Özen Yula’nın kült eseri "Ay Tedirginliği" ile prömiyer yapacak. 2001 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde "Yılın En Başarılı Yazarı" ödülünü getiren oyun, izleyiciyi tekinsiz bir gizemin içine davet ediyor.

        "Bir Kadın, Bir Adam, Bir Giz ve Birçok Cinayet..." 1950’lerin İstanbul’unda, gecenin ıssızlığında yan yana gelen iki yabancı; çantalarında geçmişin derin yaralarını ve karanlık sırlarını taşımaktadır. Yazılışının 30. yılında ilk günkü sarsıcılığını koruyan eser; gerilimle duygusallığın buluştuğu unutulmaz bir karşılaşma sunuyor.

        Yönetmen: Burcu Halaçoğlu

        Oyuncular: Damla Karaelmas, Emre Koç

        Tarihler: 13, 14, 21, 28 Ocak saat 20.00 (Baruthane Sahnesi)

        EŞEĞİN GÖLGESİ

        Tiyatromuzun kutup yıldızı Haldun Taner’in ölümsüz eseri, usta yönetmen Murat Karasu’nun çağdaş yorumuyla devleşiyor. Hayali "Abdalya" ülkesinde bir eşeğin gölgesi üzerinden başlayan absürt tartışma; medyanın ve siyasetin müdahalesiyle koca bir ülkeyi kutuplaştıran trajikomik bir eleştiriye dönüşüyor.

        Tarihler: 10, 16, 17, 30 Ocak saat 20.00 (Leyla Gencer OKM)

        ÇİRKİN

        Modern dünyanın dayattığı "kusursuzluk" ve "aynılaşma" kavramlarını merkezine alan yapım, bir estetik ameliyat sonrası yüzü mükemmelleşen ancak öz kimliğini kaybeden Lette’nin trajikomik yok oluşunu anlatıyor.

        Yöneten: Yelda Baskın

        Tarihler: 2, 3, 24, 31 Ocak saat 20.00 (Leyla Gencer OKM)

        BABİL KULELERİ

        Görünmez Yaşamların ve Yükselen Rezidansların Hikayesi Lüks gökdelenlerin ihtişamı ile o inşaatlarda can veren işçilerin sessiz çığlığı arasındaki uçurum... Ebru Nihan Celkan’ın yazdığı oyun, toplumsal sınıfların sarsılmaz bağlarını sorguluyor.

        Yöneten: Fidan Tek Koşar

        Tarih: 15 Ocak saat 20.00 (Leyla Gencer OKM)

        Uyarı: Işığa duyarlı epilepsisi olan izleyicilerimiz için tetikleyici unsurlar içermektedir.

        TERÖR

        Ferdinand von Schirach’ın eserinde izleyici "jüri" koltuğuna oturuyor. 70 bin kişiyi kurtarmak için 164 yolcusu olan uçağı vuran bir pilotun kaderine seyirciler oylarıyla karar veriyor. Vicdan, etik ve hukuk arasındaki ince çizgiye tanıklık edin.

        Yöneten: Nurkan Erpulat

        Tarihler: 8, 9 Ocak saat 20.00 (Leyla Gencer OKM)

        ÇOCUK OYUNLARI

        Sihirli Oyuncak:

        Paylaşmanın ve dostluğun gücünü masalsı bir dille anlatan yapım, Prenses Lina ve Stella’nın serüvenini sahneye taşıyor.

        Tarihler: 4, 11, 25 Ocak saat 13.00

        Tiyatronun Büyüsü:

        Tiyatro binasını yıkılmaktan kurtarmaya çalışan Tiyatro Cini Sofi ve küçük kahramanların hikayesi, çocuklara sanat sevgisini aşılıyor.

        Tarih: 18 Ocak saat 13.00

        GENÇLERE MÜJDE: "KOLTUK SENİN"

        BBT, 25 yaş altı izleyicilere yönelik ücretsiz tiyatro imkânı sunan projesini sürdürüyor. Gençler, oyun saatinde kimliklerini göstererek salondaki boş koltuklarda yerlerini alabilirler.

        Oyun biletleri biletinial.com'da ve BBT gişelerinde satışa çıktı.

