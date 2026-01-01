Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda bu ay 7 oyun var

AY TEDİRGİNLİĞİ

BBT, 13 Ocak 2026 tarihinde usta yazar Özen Yula’nın kült eseri "Ay Tedirginliği" ile prömiyer yapacak. 2001 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde "Yılın En Başarılı Yazarı" ödülünü getiren oyun, izleyiciyi tekinsiz bir gizemin içine davet ediyor.

"Bir Kadın, Bir Adam, Bir Giz ve Birçok Cinayet..." 1950’lerin İstanbul’unda, gecenin ıssızlığında yan yana gelen iki yabancı; çantalarında geçmişin derin yaralarını ve karanlık sırlarını taşımaktadır. Yazılışının 30. yılında ilk günkü sarsıcılığını koruyan eser; gerilimle duygusallığın buluştuğu unutulmaz bir karşılaşma sunuyor.

Yönetmen: Burcu Halaçoğlu

Oyuncular: Damla Karaelmas, Emre Koç

Tarihler: 13, 14, 21, 28 Ocak saat 20.00 (Baruthane Sahnesi)

EŞEĞİN GÖLGESİ

Tiyatromuzun kutup yıldızı Haldun Taner’in ölümsüz eseri, usta yönetmen Murat Karasu’nun çağdaş yorumuyla devleşiyor. Hayali "Abdalya" ülkesinde bir eşeğin gölgesi üzerinden başlayan absürt tartışma; medyanın ve siyasetin müdahalesiyle koca bir ülkeyi kutuplaştıran trajikomik bir eleştiriye dönüşüyor.

Tarihler: 10, 16, 17, 30 Ocak saat 20.00 (Leyla Gencer OKM) ÇİRKİN Modern dünyanın dayattığı "kusursuzluk" ve "aynılaşma" kavramlarını merkezine alan yapım, bir estetik ameliyat sonrası yüzü mükemmelleşen ancak öz kimliğini kaybeden Lette’nin trajikomik yok oluşunu anlatıyor. Yöneten: Yelda Baskın Tarihler: 2, 3, 24, 31 Ocak saat 20.00 (Leyla Gencer OKM) BABİL KULELERİ Görünmez Yaşamların ve Yükselen Rezidansların Hikayesi Lüks gökdelenlerin ihtişamı ile o inşaatlarda can veren işçilerin sessiz çığlığı arasındaki uçurum... Ebru Nihan Celkan’ın yazdığı oyun, toplumsal sınıfların sarsılmaz bağlarını sorguluyor. Yöneten: Fidan Tek Koşar Tarih: 15 Ocak saat 20.00 (Leyla Gencer OKM) Uyarı: Işığa duyarlı epilepsisi olan izleyicilerimiz için tetikleyici unsurlar içermektedir. REKLAM TERÖR Ferdinand von Schirach’ın eserinde izleyici "jüri" koltuğuna oturuyor. 70 bin kişiyi kurtarmak için 164 yolcusu olan uçağı vuran bir pilotun kaderine seyirciler oylarıyla karar veriyor. Vicdan, etik ve hukuk arasındaki ince çizgiye tanıklık edin.