Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Diğer aracın sürücüsü Mebruke Yılmaz ve eşi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.