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Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı
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Bakırköy'de karşı yöne geçen otomobil takla attı: 3 yaralı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek başka bir otomobil ile çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı
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DHA

Bakırköy'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı ağaçları devirdikten sonra refüjü aştı. Karşı yola geçip seyir halindeki başka bir otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Kıymetli'nin kontrolündeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Çarptığı ağaçları devirip refüjü aşan otomobil, karşı yola geçip Mebruke Yılmaz'ın kullandığı otomobile çarparak, takla attı. Sürücü Yusuf Kıymetli ve aracında bulun 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Diğer aracın sürücüsü Mebruke Yılmaz ve eşi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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