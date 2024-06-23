Bakırköy'de hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
Giriş: 23.06.2024 - 02:39 Güncelleme: 23.06.2024 - 02:39
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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