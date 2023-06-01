Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR, dorsesindeki konteynerle birlikte devrildi.
Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine giden Mesut Ü. idaresindeki TIR, üst geçide çarptı.
AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle TIR, dorsesindeki konteynerle birlikte devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
TIR ve konteyner vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre aksama yaşandı.
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