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HaberlerDünyaSON DAKİKA! Azerbaycan Bakü'de Dağlık Karabağ zaferi kutlanıyor - Haberler
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Bakü'de Dağlık Karabağ zaferi kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü’de Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. İlerleyen saatlerde Dağlık Karabağ'daki kazanılan zafer adına Zafer Geçidi Töreni düzenlenecek

SON DAKİKA! Azerbaycan Bakü'de Dağlık Karabağ zaferi kutlanıyor - Haberler
Bakü'de Dağlık Karabağ zaferi kutlanıyor
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor:

"Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz.

Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık. Azerbaycan 30 yıla yakın işgal altında yaşıyordu. Ermenistan'ın agresif siyaseti 1980 sonunda başlamıştır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu.

Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı’nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak.

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