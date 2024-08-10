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        Haberler Yaşam Hint turistlerin ilgi göstermesinin nedeni... Ateşi hiç sönmüyor!

        Bakü'nün tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi yapılarından Ateşgah Mabedi'nin merkezindeki sunakta yanan ateş hiç sönmüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:54
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        Farklı dönemlerde Zerdüştler, Hindular ve Sihler tarafından ibadethane olarak kullanılan ve Ateş Tapınağı anlamına gelen Ateşgah, Bakü'nün turizm destinasyonları arasında ön plana çıkan yapılardan.

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        Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre mesafede, Surahanı ilçesinde bulunan Ateşgah, Bakü'ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında.

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        Yapısına göre Orta Çağ şehir hanlarına benzeyen Ateşgah'ın merkezinde, kare şeklindeki sunakta devamlı yanan ateş bulunuyor.

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        Mabedin kenarında ise küçük birer penceresi bulunan odalar yer alıyor.

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        Hem Abşeron bölgesinin hem de bazı Hint mabetlerinin özelliklerini barındıran Ateşgah'ın bulunduğu mekanın yüzyıllarca mabet olarak kullanıldığı bilinse de barındırdığı yapılar 18. yüzyılın başlarına ait. Ateşgah'ta Hintçe, Pencapça ve Farsça kitabeler bulunuyor.

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        Ateşgah'ın, bölgede çıkan doğal gazın sürekli yandığını fark eden Hindistanlı tüccarlarca yapıldığı biliniyor.

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        Bakü'yü zamanında ziyaret eden seyyahlar da kitaplarında buradaki ateşin hiç sönmediğini, mabette Hindistan'dan gelen dervişlerin ibadet ettiğini anlatıyor.

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        Halihazırda müze olarak faaliyet gösteren Ateşgah'ta hem Azerbaycan tarihinin çeşitli dönemlerine ait eserler hem de mabette dervişlerin nasıl ibadet ettiğini gösteren maketler sergileniyor.

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        Her gün ziyaretçi akınına uğrayan Ateşgah'a özellikle Hint turistler ilgi gösteriyor.

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        #Ateşgah Mabedi
        #Bakü
        #Azerbaycan
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