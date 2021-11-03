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Bala Hatun kimdir? Bala Hatun kaç yaşında öldü, kaç çocuğu vardı? Kuruluş Osman Bala Hatun hakkında

Bala Hatun kimdir, kaç yaşında öldü? Sorusuna yanıt aranıyor. Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızıdır. Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alâeddin Paşa'nın annesidir. İşte Kuruluş Osman Bala Hatun hakkında...

Bala Hatun kimdir? Bala Hatun kaç yaşında öldü, kaç çocuğu vardı? Kuruluş Osman Bala Hatun hakkında

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'u Özge Törer canlandırıyor. Seyirciler Şeyh Edebalı'nın kızı Bala Hatun'un tarihteki yeri, önemi ve ölümü hakkındaki bilgileri merak ediyor. İşte Bala Hatun hakkında merak edilenler...

BALA HATUN KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. İlk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini ise 1289 yılı civarlarında Bala Hatun ile yapmıştır.

BALA HATUN'UN ÇOCUKLARI

Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alâeddin Paşa'nın annesidir.

BALA HATUN'UN TARİHTE YERİ VE ÖLÜMÜ

Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey

Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, 1998 doğumlu. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır. Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

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