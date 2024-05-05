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        Haberler Gündem İstanbul Balat Sahili'nde utandıran görüntü

        Balat Sahili'nde utandıran görüntü

        İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu. Özellikle sahil şeridinin yaklaşık 15-20 metrelik kısmını kaplayan atıklar nedeniyle görüntü ve çevre kirliliği oluştuğu gözlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:16
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        İstanbul'un tarihi semti Balat'ta denize atılan çöpler kıyıya vurdu.

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        Turistlerin de uğrak noktası olan Balat Sahili'ndeki yürüyüş yolunun kıyısına vuran atıklar deniz yüzeyini kapladı.

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        Deniz yüzeyinde çok sayıda inşaat atığı, giysi, yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöpler yer alıyor.

         

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        Özellikle sahil şeridinin yaklaşık 15-20 metrelik kısmını kaplayan atıklar nedeniyle görüntü ve çevre kirliliği oluştuğu gözlendi.

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        #istanbul balat
        #kirlilik
        #çevre
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