Balgam Neden Olur, Nasıl Geçer? Balgama Ne İyi Gelir?

Balgam neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Balgam Neden Olur?

Akciğerlerin hasar görmesi ile birlikte balgam üretiminin de fazlasıyla arttığı gözlemlenmektedir. Bunun yanında yeni doğan bir bebekte de oldukça fazla balgam üretilmektedir. Nedeni ise yeni doğan bir bebeğin solunum yolundan pek çok bakterinin girmesi ile birlikte akciğerlerinin tahriş olmasından kaynaklanmaktadır. Bebeğin akciğerleri daha tam olarak gelişmediğinden dolayı daha kolay bir şekilde tahriş olabilmektedir. Bu noktada biriken mikroplar ise burun tıkanıklığına yol açabilmektedir. Balgamı ortaya çıkaran diğer nedenler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Astım

Kistik Fibrozis

Akciğer apsesi

Akciğer mantarı

Bronşit

KOAH

Konjestif kalp yetmezliği

Akciğer kanseri

Pnimokonyoz

Balgam Nasıl Geçer?

Vücuda giren tozların birikimi ile oluşan balgam, pek çok kişiyi rahatsız eden bir sorundur. Bu nedenle balgama ne iyi gelir, nasıl geçer soruları sıkça sorulmaktadır. İlk olarak altında bir hastalık yatıp yatmadığına bakılması gerekmektedir. Çünkü bazı durumlarda balgam altta yatan hastalığın habercisi olabilmektedir. Bunun yanında kişinin kendisine dikkat etmesi gerekmektedir. Mutlaka uzman bir hekime danışması ve bu şekilde tedavi edilmesi önerilmektedir.

Bununla birlikte tuzlu su ile yapılan gargaranın balgama iyi geldiği gözlemlenmektedir. Bol bol su içilmesi ve sıcak su ile duş alınması önerilen arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bu duruma zencefil ve zerdeçal çayının da iyi geldiği gözlemlenmektedir.

Balgama Ne İyi Gelir?

Balgama iyi gelen bazı yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak nemlendirici cihazların ortamda bulundurulması önerilmektedir. Çünkü havanın kurumasını engellemekte ve böylelikle fazla mukus oluşmasına neden olmamaktadır. Mutlaka su içimine özen gösterilmesi gerekmektedir. Susuz kalındığından balgamın atılması oldukça zor bir hale gelmektedir. Alkol ve kahve gibi içeceklerden bir süre uzak durulması önerilmektedir. Çünkü bu içecekler su kaybına yol açmaktadır. Balgam söktürücü ilaçların doktor önerisi üzerine kullanılması gerekmektedir. Okaliptüs, nane gibi maddelerinde bu duruma iyi geldiği söylenmektedir. Bunun yanında pek çok kişi balgam nasıl atılır ve balgam ne zaman tehlikelidir gibi soruları merak etmektedir.

Balgam Nasıl Atılır?

Üst solunum yollarının korunmasını sağlayan balgam, bazı dönemlerde fazlasıyla artabilmekte ve kişinin rahatsız hissetmesine yol açabilmektedir. Ancak balgama iyi gelen bazı yöntemler ve ilaçlar bulunmaktadır. Bunların doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi ile kişi kısa bir sürede balgamdan kurtulabilmektedir. Aynı zamanda balgamın atılabilmesi için kişinin burnundan destek alması önerilmektedir. Ağız kapatılmalı ve burundan nefes alınmalıdır. Dil ve boğaz kasları da kullanılmalıdır. Hava ve tükürük ileri doğru itilerek balgam dışarı atılmaktadır.

Balgam Ne Zaman Tehlikelidir?

Eğer kişinin balgamı koyu kırmızı, kahverengi, siyah ya da köpüklü ise bu durum tehlikeli olabilmektedir. Böyle bir durumda hemen uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Çünkü balgam burada başka bir hastalığın habercisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Ciddi bir durum olup olmadığına dair kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.