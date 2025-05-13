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        Haberler Magazin Balık Ayhan'a veda - Magazin haberleri

        Balık Ayhan'a veda

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Balık Ayhan' olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçının vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:32
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Nefes darlığı yaşayan müzisyen, yoğun bakım servisine alınmıştı. Bu sabah saatlerinde Balık Ayhan'dan acı haber geldi. 58 yaşındaki Küçükboyacı, hayatını kaybettiği açıklandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından; "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle bir taziye mesajı yayımladı.

        Ayhan Küçükboyacı'nın cenaze namazı Kasımpaşa Merkez Camii'nde kılındı. Cenazeye; Ayhan Küçükboyacı'nın ailesi, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, müzisyenler ve oyuncu Erkan Can katıldı.

        Gözyaşlarına boğulan Ayhan Küçükboyacı'nın eşi Emine Küçükboyacı; "Yap şovunu, son sahnedesin. Haydi yap şovunu darbukayı karını kızını susturdun Ayhan, olmadı babam" diye feryat etti. Kızı Şans Küçükboyacı da gözyaşlarına boğuldu. Küçükboyacı'nın cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

        BALIK AYHAN KİMDİR?

        Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, 1967'de İstanbul’un Kasımpaşa ilçesine bağlı Hacıhüsrev semtinde dünyaya geldi. 8 çocuklu bir Roman ailenin en küçük ferdi olan Ayhan, müzikle iç içe büyüdü. Çocukluğunda teneke kutulardan yaptığı darbukalarla müziğe adım atan sanatçı, ilk gerçek darbukasını 6 yaşında aldı. 16 yaşında Galata Kulesi çevresinde profesyonel müzik kariyerine başlayan Balık Ayhan, Roman müziğinin en tanınmış isimlerinden biri haline geldi.

        'Balık' lakabı, çocukluğunda mahalle büyüklerinin kucağından balık gibi kayıp sıyrılmasından geliyor. Bu lakap, zamanla sahne kimliği olarak yerleşti. Ayhan Küçükboyacı, 1992'de yayımladığı 'Yaşayan Ruhlar' albümüyle Türkiye genelinde ün kazandı. 'Bizim Mahalle' ve 'Kara Çalı Gibi' gibi parçaları, Roman kültürünü yansıtan enerjik tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

        Balık Ayhan, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculukta da boy gösterdi. 'Dansöz', 'Ispanaktan Nağmeler', 'Kehribar' ve 'Baba Bi Buçuk' gibi filmlerle 'Delikanlı' dizisinde rol aldı.

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        #balık ayhan
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