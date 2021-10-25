Keban Baraj Gölü'nden çıkan balık şoke etti! 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına, Sibirya Mersin balığı takıldı. Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME

İHA'da yer alan habere göre Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölü’nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğuna dikkat çekti.

"HAVYAR ÜRETİMİNE OLANAK SAĞLAR"

Doç. Dr. Temizer, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır.

Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.