Balık köftesi nasıl yapılır? Kızarmış balığı görünce aman kafası olmasın aman kuyruğu olmasın aman kılçığıyla kim uğraşacak diyenlerden misin? Seni unutmadık bol yeşillikle yiyebileceğin kıtır bir balık köftesiyle karşındayız.
Balık köftesi malzemeler:
- 500 gram mezgit fileto
- 6 dal taze soğan
- 4 adet arpacık soğan
- Yarım demet maydanoz
- ¼ demet dereotu
- 1 adet yumurta sarısı
- ½ çay bardağı galeta unu
- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- 1 çay kaşığı köri
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay karabiber
- Kızartmak için bir su bardağı Ayçiçek yağı
Balık köftesi yapılışı:
- Derisi ve kılçıkları ayıklanan balıkları bol suda yıkayıp kuruladıktan sonra küçük parçalar halinde kesin.
- Maydanoz ve dereotunu ince olarak kıyın.
- Soğanları halka şeklinde kesin.
- Kabuğunu soyduğunuz arpacık soğanları minik küpler halinde doğrayın.
- Bıçak kıyması dediğimiz hale gelene kadar yoğurun.
- Ardından doğradığınız soğanları, yeşillikleri, yumurta sarısı galeta unu, köri, rendelenmiş limon kabuğu, karabiber ve tuzu katın.
- Tüm malzemeleri karıştırarak yoğurun.
- Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinizde yuvarlayarak sonra bastırarak köfte şekline getirin.
- Harç bitene kadar işlemi tekrar edin.
- Ayçiçek yağının içerisinde altın sarısı renk alana kadar arkalı önlü pişirin.
- Fazla yağını kağıt peçete içerisinde süzdürerek ılık olarak servis edin.
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