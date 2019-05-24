Antalya'da dün saat 18.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Sarısu Deresi'nde balık avlamak için köprüye çıkan Mehmet Ece, oltasını dereye atmak istedi. Ancak Ece'nin salladığı oltanın ucundaki kurşun ağırlık, köprünün üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Mehmet Ece o an elektrik akımına kapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR



DHA'da yer alan habere göre vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Mehmet Ece, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İç organlarının da zarar gördüğü tespit edilen Mehmet Ece'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.