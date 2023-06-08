Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı

Bu tarz kurtarma operasyonlarının oldukça tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kurtarma operasyonları, ekiplerin 30 tona kadar ağırlığa sahip büyük hayvanlarla uğraşması, deniz ve hava koşullarıyla mücadele etmesi nedeniyle son derece tehlikelidir.