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Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast kenti açıklarında balıkçı ağlarına takılan kambur balina kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi

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DHA
  • Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı

    Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast kenti açıklarında balıkçı ağlarına takılan kambur balina, deniz canlıları konusunda çalışan Sea World Foundation kuruluşu ekiplerince kurtarıldı.
  • Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı

    Sea World Foundation'dan yapılan açıklamada, balıkçı ağlarını kesmek için özel üretilen iki tekneyle kurtarma operasyonunun yapıldığını duyurdu.
  • Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı

    Bu tarz kurtarma operasyonlarının oldukça tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kurtarma operasyonları, ekiplerin 30 tona kadar ağırlığa sahip büyük hayvanlarla uğraşması, deniz ve hava koşullarıyla mücadele etmesi nedeniyle son derece tehlikelidir.
  • Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı

    Bu nedenle kurtarma ekiplerinin ve hayvanın güvenliği için yalnızca eğitimli kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir" denildi.

     
  • Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı

    Görüntülerde, ekiplerin kambur balinaya yaklaştığı ve özel ekipmanlarla balinayı ağlardan kurtardığı anlar yer aldı.
  • Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı
  • Balıkçı ağlarına takılan kambur balina böyle kurtarıldı

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