Balıkçı Kenan'ın acı günü: Kendim için aldığım mezara torunum giriyor

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı’nın 19 yaşındaki torunu Ahmet Arda Alkan geçirdiği motosiklet kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Alkan’ın cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Beylikdüzü ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılındı. Alkan’ın cenaze namazına çok sayıda seveni katıldı. Alkan’ın naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gürpınar Merkez Mezarlığına defnedildi.

"KENDİM İÇİN ALDIĞIM MEZARA KENDİ TORUNUM GİRİYOR"

Torununun cenazesinde konuşan Kenan Balcı, “Ey Türk gençliği acı budur. Istırap budur ölüm budur. Dün mezarı kendim için aldım bugün mezara torunum girdi. Ey Türk gençliği motor güzel bir şey ama tehlikeli. Sırat köprüsü. Çok sakin çok yavaş olun. Kendi mezarıma kendi torunum giriyor. Onun için Türk gençliğine sesleniyorum ıslak zeminlerde yavaş gidiniz lütfen” dedi