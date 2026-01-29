Habertürk
        Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada

        Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada

        Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların teknesine takılan yunus sürüsü görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:55
        Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
        Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında denizde balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yakakent ilçesi açıklarında Karadeniz'de avlanan balıkçılar, bir yunus sürüsünün teknelerine eşlik ettiğini gördü.

        Zaman zaman su yüzeyine çıkan, teknenin önünde giden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

