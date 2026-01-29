Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların teknesine takılan yunus sürüsü görüntülendi
Giriş: 29.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:55
Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında denizde balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yakakent ilçesi açıklarında Karadeniz'de avlanan balıkçılar, bir yunus sürüsünün teknelerine eşlik ettiğini gördü.
Zaman zaman su yüzeyine çıkan, teknenin önünde giden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
