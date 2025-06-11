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        Balıkesir Belediyesi'nden askere gidecek gençlere destek

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, askere gidecek gençlere 5000 TL destek vermeye başladıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 19:44 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:44
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        Askere gidecek gençlere destek
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        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından "Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir.

        Bu nedenle 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve ihtiyaç sahibi olan kahramanlarımıza 5 bin TL maddi destekte bulunacağız. Son başvuru: 1 Temmuz 2025. Detaylı bilgi: 444 40 10" duyurusunda bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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