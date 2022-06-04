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Balıkesir'de 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi

Balıkesir'de 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
Balıkesir'de peş peşe depremler!
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AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.

AA'nın haberine göre; muhtarlarla görüşüldüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını belirten Şıldak, itfaiye ekiplerinin araştırma yapması için tedbiren bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere; Tekirdağ, Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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