Washington Post: Trump'ın İran'a yaptırım politikası, Türkiye'de yeni bir mülteci krizine neden oluyor

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Habertürk'ten Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'de önceki akşam Bahçelievler Mahallesi'ndeki Diş Hastanesi'nin yanında 21:00 sıralarında meydana gelen olayda Enes Yanku, A.K.,E.Y., E.K., E.B., İ.P. ve İ.O.'nun olduğu grup ile Ü.E., Ü.E., Y.E.M. ve B.A.'nın olduğu grup kız yüzünden tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda iddiaya göre 25 yaşındaki Enes Yanku, Y.E.M.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE 3 TÜFEK, 5 BIÇAK, 6 SOPA ELE GEÇİRİLDİ

Emrah K.'da kalçasından bıçakla yaralandı. Polis olay yerinde 3 tüfek, 5 bıçak, 6 sopa ele geçirdi. Polis, cinayet şüphelisi Y.E.M. ile birlikte Ü.E., Ü.E. ve B.A.'yı gözaltına aldı.