Balıkesir'de yangına müdahale

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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