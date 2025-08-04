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        Balıkesir'de yangına müdahale

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 21:04 Güncelleme: 04.08.2025 - 21:09
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        Balıkesir'de yangına müdahale
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale ediliyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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