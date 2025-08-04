Balıkesir'de yangına müdahale
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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