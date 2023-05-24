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DHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Şahin (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alaattin Mahallesi, Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali E. (40) yönetimindeki otomobil, Umut Şahin'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen Şahin ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut Şahin, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü Mehmet Ali E. ise gözaltına alındı.