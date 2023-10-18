Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın: 2 gözaltı BALIKESİR´inGönen ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı. Depoda yapılan aramada uyuşturucu imalatı için iklimlendirme sistemi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

BALIKESİR´inGönen ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı. Depoda yapılan aramada uyuşturucu imalatı için iklimlendirme sistemi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler 2 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Şüphelilerin bir depoyu imalathane olarak kullandığını tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese 16 Ekim Salı günü düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise 720 gram kubar esrar, 80 gram skunk, 20 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi kabini ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.