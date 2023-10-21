Üniversite kampüsündeki inşaatta vinçten düşen operatör öldü

BALIKESİR'de, BandırmaOnyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü´nde bulunan inşaatta vinçten düşen operatör Cem Harmancı (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içindeki Spor Bilimleri Fakültesi´nde meydana geldi. Fakülte bahçesindeki inşaatta çalışan vinç operatörü Cem Harmancı, arızalanan vinci tamir etmek için kuleden çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Harmancı, yaklaşık 3 metreden vincin bomunun üzerine düştü. Olayı gören diğer işçiler Harmancı'nın yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cem Harmancı´nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Harmancı´nın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.