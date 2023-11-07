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        Balıkesir'de zincirleme kaza; 1 ölü, 5 yaralı

        BALIKESİR'inSusurluk ilçesinde 2 TIR ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Onur Arslan (29) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir istikametine giden Onur Arslan idaresindeki 27 YJ 032 plakalı TIR, önünde aniden fren yaptığı öne sürülen 34 LC 2049 plakalı TIR'a çarptı. İ.E.'nin kullandığı otomobil de Arslan'ın kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Onur Arslan hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü İ.E. ile yanındaki M.Ö., M.E., P.Ö ve S.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne götürüldü, 2 çocuk babası Arslan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:50
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        Balıkesir'de zincirleme kaza; 1 ölü, 5 yaralı
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        BALIKESİR'inSusurluk ilçesinde 2 TIR ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Onur Arslan (29) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir istikametine giden Onur Arslan idaresindeki 27 YJ 032 plakalı TIR, önünde aniden fren yaptığı öne sürülen 34 LC 2049 plakalı TIR'a çarptı. İ.E.'nin kullandığı otomobil de Arslan'ın kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Onur Arslan hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü İ.E. ile yanındaki M.Ö., M.E., P.Ö ve S.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne götürüldü, 2 çocuk babası Arslan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Yaralıların durumları ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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