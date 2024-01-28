Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Cash' buldu BALIKESİR'de,polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, motor kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 72 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 1'i İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR'de,polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, motor kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 72 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 1'i İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün, şehir merkezinde yapılan rutin kontroller sırasında 10 BU 539 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün tedirgin davranışları dikkati çekti. Durdurulan araçta narkotik köpeği `Cash' ile arama yapıldı. Cash, motor kaputuna yoğun tepki verdi. Motor kaputunun içindeki aramada 114 kapsül içine paketlenmiş toplam 1 kilo 72 gram uyuşturucu madde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aracı kullanan Mehmet Emin S., (37), yanındaki Orhan K. (53) ile İran uyruklu Abbas H. (50) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.