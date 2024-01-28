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        Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Cash' buldu

         BALIKESİR'de,polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, motor kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 72 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 1'i İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:40
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        Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Cash' buldu
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         BALIKESİR'de,polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, motor kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 72 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 1'i İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün, şehir merkezinde yapılan rutin kontroller sırasında 10 BU 539 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün tedirgin davranışları dikkati çekti. Durdurulan araçta narkotik köpeği `Cash' ile arama yapıldı. Cash, motor kaputuna yoğun tepki verdi. Motor kaputunun içindeki aramada 114 kapsül içine paketlenmiş toplam 1 kilo 72 gram uyuşturucu madde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aracı kullanan Mehmet Emin S., (37), yanındaki Orhan K. (53) ile İran uyruklu Abbas H. (50) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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