Ayvalıkgücü Belediyespor - 52 Orduspor FK: 1-4 TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor´un müsabakasında gülen taraf konuk takım oldu: 1-4. 52 Orduspor 25´inci dakikada Yusuf Mert´in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı tek golle üstün tamamlayan 52 Orduspor, 77´nci dakikada Sinan´la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sinan bu defa 83´üncü dakikada sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. Ev sahibi Ayvalıkgücü, 85´inci dakikada Tugay´ın penaltı golüyle farkı ikiye indirdi: 1-3. Ancak 52 Orduspor, 90´ıncı dakikada Nevzat´la bir gol daha buldu ve rakibini 4-1 yendi. Ordu ekibi bu galibiyetin ardından puanını 32´ye çıkardı. Ayvalıkgücü de aynı puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:18 facebook

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