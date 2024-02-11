Ayvalıkgücü Belediyespor - 52 Orduspor FK: 1-4
TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor´un müsabakasında gülen taraf konuk takım oldu: 1-4. 52 Orduspor 25´inci dakikada Yusuf Mert´in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı tek golle üstün tamamlayan 52 Orduspor, 77´nci dakikada Sinan´la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sinan bu defa 83´üncü dakikada sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. Ev sahibi Ayvalıkgücü, 85´inci dakikada Tugay´ın penaltı golüyle farkı ikiye indirdi: 1-3. Ancak 52 Orduspor, 90´ıncı dakikada Nevzat´la bir gol daha buldu ve rakibini 4-1 yendi. Ordu ekibi bu galibiyetin ardından puanını 32´ye çıkardı. Ayvalıkgücü de aynı puanda kaldı.
TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor´un müsabakasında gülen taraf konuk takım oldu: 1-4. 52 Orduspor 25´inci dakikada Yusuf Mert´in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı tek golle üstün tamamlayan 52 Orduspor, 77´nci dakikada Sinan´la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sinan bu defa 83´üncü dakikada sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. Ev sahibi Ayvalıkgücü, 85´inci dakikada Tugay´ın penaltı golüyle farkı ikiye indirdi: 1-3. Ancak 52 Orduspor, 90´ıncı dakikada Nevzat´la bir gol daha buldu ve rakibini 4-1 yendi. Ordu ekibi bu galibiyetin ardından puanını 32´ye çıkardı. Ayvalıkgücü de aynı puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Ayvalık - AYVALIK,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.