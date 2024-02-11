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        Bandırmaspor - Göztepe: 0-2

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:50
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        Bandırmaspor - Göztepe: 0-2
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        STAT:17 Eylül

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Kadir Akıllı

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Rahmetullah Berişbek (Dk.71 Metehan Mimaroğlu), Sergen Piçinciol, Mexer, Batuhan Yayıkçı, Levent Ayçiçek, Mulumba, Foor (Dk.81 Jozefzoon), Soukou, Djitte

        GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 89 Atınç Nukan), Yalçın Kayan (Dk. 84 Turgay Gemicibaşı), Ahmed Ildız (Dk. 84 Celil Yüksel), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 63 Messaoudi), Lundqvist (Dk. 63 Cardoso)

        GOLLER: Dk. 64 Yalçın, Dk. 90+1 Cardoso (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Ogün Bayrak, Heliton, Ahmet Ildız, Taha Altıkardeş (Göztepe)

        1'inci Lig´in 22'nci hafta karşılaşmasında Bandırmaspor sahasında Göztepe'ye 2-0 yenildi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Yalçın Kayhan ve 90+1'inci dakikada Cardoso kaydetti.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - Belit PEKTEZEL

        2024-02-11 16:44:22

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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