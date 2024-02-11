Bandırmaspor - Göztepe: 0-2
STAT:17 Eylül
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Kadir Akıllı
BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Rahmetullah Berişbek (Dk.71 Metehan Mimaroğlu), Sergen Piçinciol, Mexer, Batuhan Yayıkçı, Levent Ayçiçek, Mulumba, Foor (Dk.81 Jozefzoon), Soukou, Djitte
GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 89 Atınç Nukan), Yalçın Kayan (Dk. 84 Turgay Gemicibaşı), Ahmed Ildız (Dk. 84 Celil Yüksel), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 63 Messaoudi), Lundqvist (Dk. 63 Cardoso)
GOLLER: Dk. 64 Yalçın, Dk. 90+1 Cardoso (Göztepe)
SARI KARTLAR: Ogün Bayrak, Heliton, Ahmet Ildız, Taha Altıkardeş (Göztepe)
1'inci Lig´in 22'nci hafta karşılaşmasında Bandırmaspor sahasında Göztepe'ye 2-0 yenildi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Yalçın Kayhan ve 90+1'inci dakikada Cardoso kaydetti.
DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - Belit PEKTEZEL
2024-02-11 16:44:22
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