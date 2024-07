Balıkesir'de orman yangını (3)

YANGININSAMAN BALYALAMA SIRASINDA ÇIKMIŞ

Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki orman yangınına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 23 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 8 greyder ve 4 dozerin yanı sıra belediyelerden takviye olarak gelen 27 araç ve toplam 370 personelle müdahale ediliyor. Yangınla ilgili bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "İnkaya Mahallesi'ndeki Selimiye Barajı'nın bulunduğu bölgedeyiz. Tarlada ot balyalaması sırasında çıkan yangın, rüzgarın sürekli daire şeklinde esmesi nedeniyle büyüterek ilerledi. Valilik, Büyükşehir ve Altıeylül Belediyemiz yöredeki herkes elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tedbir amaçlı, kırsal İnkaya Mahalle halkı bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Herhangi bir telef olan mal da yok. Sadece ormanımızın zayi altında. Herkese geçmiş olsun diyorum. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı. Ve coğrafyanın ulaşılamaz olması, hava şartlarının, rüzgarın sürekli değişik yönlerden esmesinden dolayı kontrolü zorlaştı" dedi.