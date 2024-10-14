Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü'nün koltuk keyfi

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün deplasmanda Osmaniyespor FK'yı 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu Küçükçekmece Sinopspor'dan devralmanın sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü'nün koltuk keyfi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün deplasmanda Osmaniyespor FK'yı 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu Küçükçekmece Sinopspor'dan devralmanın sevincini yaşadı. Grupta 2'nci hafta sonunda 1 puanla 14'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, daha sonra oynadığı 4 maçı kazanarak zirveye yerleşti. Bu periyotta Alanya 1221, Çorlu Spor 1947 (D), 52 Orduspor FK ve son olarak Osmaniyespor'u (D) dize getiren kırmızı-beyazlılar, 13 puana ulaşıp iddiasını ortaya koydu. Ayvalık ekibinde 5 gole ulaşan Ali Habeşoğlu gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı. Son 2 sezonda Play-off oynayan Ayvalıkgücü Belediysepor bu sezon direkt şampiyonluk hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Balıkesir'de tedavisi tamamlanan "bıldırcın kılavuzu kuşu" doğal ortamına b...
        Balıkesir'de tedavisi tamamlanan "bıldırcın kılavuzu kuşu" doğal ortamına b...
        Barışmaya gelen damat, kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Barışmaya gelen damat, kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayara...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayara...
        Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü
        Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü