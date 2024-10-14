Ayvalıkgücü'nün koltuk keyfi
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün deplasmanda Osmaniyespor FK'yı 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu Küçükçekmece Sinopspor'dan devralmanın sevincini yaşadı.
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün deplasmanda Osmaniyespor FK'yı 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu Küçükçekmece Sinopspor'dan devralmanın sevincini yaşadı. Grupta 2'nci hafta sonunda 1 puanla 14'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, daha sonra oynadığı 4 maçı kazanarak zirveye yerleşti. Bu periyotta Alanya 1221, Çorlu Spor 1947 (D), 52 Orduspor FK ve son olarak Osmaniyespor'u (D) dize getiren kırmızı-beyazlılar, 13 puana ulaşıp iddiasını ortaya koydu. Ayvalık ekibinde 5 gole ulaşan Ali Habeşoğlu gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı. Son 2 sezonda Play-off oynayan Ayvalıkgücü Belediysepor bu sezon direkt şampiyonluk hedefliyor.
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