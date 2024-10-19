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        Tur otobüsü kazasında ölen anne- kız Balıkesir'de toprağa verildi

        AKSARAY'da meydana gelen tur otobüsü kazasında hayatını kaybeden Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak'ın (69) cenazesi, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:07 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:10
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        Tur otobüsü kazasında ölen anne- kız Balıkesir'de toprağa verildi
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        AKSARAY'da meydana gelen tur otobüsü kazasında hayatını kaybeden Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak'ın (69) cenazesi, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        ​Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, metrelerce sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs içerisindeki 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden Hasan Tunalılar (65), eşi Pembe Tunalılar (62), Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay (78), Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybedenlerden Rukiye Aydın ve annesi Ünzile Karabacak'ın cenazeleri memleketleri olan Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi'ne getirildi. Anne-kız için buradaki evlerinin önünde helallik alındı. Ardından cenazeler, ikindide Akçaköy Camisine götürüldü. Buradaki cenaze namazına Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, anne-kız yakınları ve sevenleri katıldı. Ayrı ayrı kılınan namazın ardından Rukiye Aydın ve annesi Ünzile Karabacak'ın cenazeleri bir süre omuzlarda taşındıktan sonra bir kamyonetin kasasına konularak Akçaköy Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Öte yandan kazada ağır yaralanan Rukiye Aydın"ın oğlu Davut Kerim Aydın'ın (8) ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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