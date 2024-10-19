Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: 1-0
STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir AkıllıBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk.
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir Akıllı
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 46 Yasin Yağız Dilek), Remi Mulumba, İbrahim Kaya (Dk. 82 Paulinho), Mehmet Özcan, Coşgun Diniyev (Dk. 72 Hikmet Çiftçi), Nomel, Morco Paixao (Dk. 90+7 Adama Salimou)
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Berkay Dabanlı, Papy Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh (Dk. 58 Flavio Paoletti), Daniel Johnson (Dk. 78 Nikola Dovedan), Lamkel Ze, Gökhan Gürpüz (Dk. 87 Adnan Uğur), Camacho (Dk. 87 Ahmet Sivri), Wesley
GOL: Dk. 33 Faruk Can Genç (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor), Papy Djilobodji, Berkay Dabanlı, Wesley, Johnson, Camacho, Lamkel (Fatih Karagümrük)
Futbolda 1'in Lig’in 9'uncu haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.
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