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        Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: 1-0

        STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir AkıllıBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:11 Güncelleme: 19.10.2024 - 21:11
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        Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: 1-0
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        STAT: Bandırma 17 Eylül

        HAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir Akıllı

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 46 Yasin Yağız Dilek), Remi Mulumba, İbrahim Kaya (Dk. 82 Paulinho), Mehmet Özcan, Coşgun Diniyev (Dk. 72 Hikmet Çiftçi), Nomel, Morco Paixao (Dk. 90+7 Adama Salimou)

        FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Berkay Dabanlı, Papy Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh (Dk. 58 Flavio Paoletti), Daniel Johnson (Dk. 78 Nikola Dovedan), Lamkel Ze, Gökhan Gürpüz (Dk. 87 Adnan Uğur), Camacho (Dk. 87 Ahmet Sivri), Wesley

        GOL: Dk. 33 Faruk Can Genç (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor), Papy Djilobodji, Berkay Dabanlı, Wesley, Johnson, Camacho, Lamkel (Fatih Karagümrük)

        Futbolda 1'in Lig’in 9'uncu haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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