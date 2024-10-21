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        Balıkesirspor'un hasreti bitti

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor, kötü gidişe evinde Çayelispor'u 2-1 yenerek son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:45
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        Balıkesirspor'un hasreti bitti
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor, kötü gidişe evinde Çayelispor'u 2-1 yenerek son verdi. Grupta 7 maçta 4'üncü galibiyetini alan Bal-Kes, 12 puana ulaşarak Play-Off hattına dönerken, liderlik yarışından da kopmadı. Kırmızı-beyazlılarda son haftalardaki kötü gidiş sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Levent Eriş de galibiyetle rahat bir nefes aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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