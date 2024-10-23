Bandırma'da palamut için denize açılan balıkçılar, binlerce torikle geri döndü

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde palamut avı için denize açılan balıkçılar, 2 bin 800 adet torikle geri döndü. 5-6 kiloluk balıklar, tanesi 1000 liradan tezgahlarda satışa sunuldu.

Palamut balığının büyüğü olan, Akdeniz, Karadeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan torikler, nadiren görüldüğü Marmara Denizi’nde ortaya çıktı. Gezici bir tür olan torikler, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde palamut avlamak için denize açılan balıkçıların ağlarına takıldı. Bandırma'nın karşı sahillerindeki Tatlısu köyü açıklarında, palamut için atılan ağları torikle dolan balıkçılar, 2 bin 800 adet torikle geri döndü.

Balıkçı Erdem Gören, "Şimdiye kadar palamut bolluğu yaşanmıştı. Ama bugün ilk kez bu kadar çok torik avlandı" dedi.

25 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Sezgin Acar da "Bandırma'da bugüne kadar 1300-1400 çift bu bollukta torik tutulmadı. Tanesi 5-6 kilo geliyor" diye konuştu.

TANESİ 1000 TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Toriklerden 30 tanesi Bandırma'daki balıkçı tezgahında yerini alırken, geri kalan balıklar ise satılmak üzere İstanbul'a gönderildi. Yağlı bir balık olan toriğin lakerdasının yapıldığını söyleyen balıkçı Sezgin Acar, "Torikler satışa sunuldu. 5'er, 6'şar kilo torikler, tanesi 1000 liradan satışta. Bandırma Körfezi'nde tutuldu bu torikler. Çok lezzetli, çok yağlı. Bunlardan lakerda oluyor. Süper lakerdası oluyor" ifadelerini kullandı.