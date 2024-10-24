Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Gönen'de kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü Kamil Doğan (70) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönen'de kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR’in Gönen ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü Kamil Doğan (70) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Hasanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle kontrolsüz olarak ana yola çıkan Kamil Doğan’a, A.K.’nin kullandığı 10 TJ 253 plakalı kamyonet çarparak altına alıp sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sürücüler yan yollara yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamil Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Polisi 7 kez bıçaklayan saldırgandan çıldırtan ifade!
        Polisi 7 kez bıçaklayan saldırgandan çıldırtan ifade!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        Benzer Haberler

        Türkiye'de 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton da zeytinyağı rekoltesi...
        Türkiye'de 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton da zeytinyağı rekoltesi...
        Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor
        Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor
        Ayvalık'taki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Ayvalık'taki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı düzenlendi
        Balıkesir'de Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı düzenlendi
        Balıkesir'de 89 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de 89 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de iki firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de iki firari hükümlü yakalandı