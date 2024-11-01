Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla tabancayla vurulan Hakan Çakıroğlu (30), yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 20:02 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla tabancayla vurulan Hakan Çakıroğlu (30), yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 

        Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Kızıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Çocukların arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya aileler de karıştı. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vurulan Hakan Çakıroğlu yaşamını yitirirken, Emrah Bozdaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çakıroğlu’nun cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, Bozdaş ise Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Jandarma 2 kişi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" kapsamında i...
        Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" kapsamında i...
        Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" başladı
        Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" başladı
        TIR'dan düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada ölü sayısı 2'e çık...
        TIR'dan düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada ölü sayısı 2'e çık...
        Balıkesirspor'da Veyis Kanber dönemi
        Balıkesirspor'da Veyis Kanber dönemi
        Davalık olduğu husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
        Davalık olduğu husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
        TIR'dan devrilen tomruklar zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 9 yaralı
        TIR'dan devrilen tomruklar zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 9 yaralı