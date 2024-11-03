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        Milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık'ın kırmızı mercanlarını tanıtmak için dalış yaptı

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne katılan milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık'ın deniz dibindeki kırmızı mercanları tanıtmak için 35 metre derinliğe yarım saat içinde 5 dalış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 19:45 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:50
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        Milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık'ın kırmızı mercanlarını tanıtmak için dalış yaptı
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne katılan milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık'ın deniz dibindeki kırmızı mercanları tanıtmak için 35 metre derinliğe yarım saat içinde 5 dalış gerçekleştirdi.

        Ayvalık Ticaret Odası tarafından düzenlenen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Ayvalık Ziraat Odası’nın destek verdiği 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali, bu yıl 'Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti' sloganıyla 1-2-3 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

        Dünyada bir eşi İtalya’nın Portofino kentinde bulunan Ayvalık’ın kırmızı mercanları festivalde bir etkinlikle gündeme geldi. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda ikinci kez Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen, kırmızı mercanların güzelliğini Ayvalık'ta yaptığı dalışla gösterdi. Saat 13.00'te bir dalış okuluyla kırmızı mercanların yoğun olduğu Kerbela noktasına giden Şahika Ercümen, 35 metre derinliğe toplamda yarım saat süren 5 dalış gerçekleştirdi.

        Şahika Ercümen dalış sonrası yaptığı açıklamada, "Kırmızı mercanlar ve Ayvalık'ın su altı zenginliği çok kıymetli. Hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtılması gerekli. Ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok mutluyum" dedi.

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        Galeri

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