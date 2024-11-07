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        Sokakta tabancalı saldırıya uğrayıp, öldü

        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, sokak ortasında tabancalı saldırıya uğrayan müteahhit Recep Özdemir (57), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 01:10 Güncelleme: 07.11.2024 - 01:10
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        Sokakta tabancalı saldırıya uğrayıp, öldü
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        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, sokak ortasında tabancalı saldırıya uğrayan müteahhit Recep Özdemir (57), yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen Recep Özdemir, kaldırımda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, tabancayla Özdemir'e 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna 2 mermi isabet eden Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

        Recep Özdemir'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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