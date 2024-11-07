Husumetli olduğu müteahhidi öldüren şüpheli yakalandı

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu müteahhit Recep Özdemir'i (57) tabancayla öldüren Aşır Ö. (55), yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde meydana geldi. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen Recep Özdemir, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, tabancayla Özdemir'e ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna 2 mermi isabet eden Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Özdemir'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.