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        Husumetli olduğu müteahhidi öldüren şüpheli yakalandı

        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu müteahhit Recep Özdemir'i (57) tabancayla öldüren Aşır Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:35
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        Husumetli olduğu müteahhidi öldüren şüpheli yakalandı
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        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu müteahhit Recep Özdemir'i (57) tabancayla öldüren Aşır Ö. (55), yakalandı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde meydana geldi. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen Recep Özdemir, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, tabancayla Özdemir'e ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna 2 mermi isabet eden Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Özdemir'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        KENDİSİ DE 13 YIL ÖNCE ŞÜPHELİYİ BIÇAKLAMIŞ

        Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin Aşır Ö. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Aşır Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan Aşır Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Özdemir'in cenazesi, Karesi ilçesi kırsal Ovaköy Mahallesi'nde toprağa verildi. Özdemir ile Aşır Ö.'nün borç meselesi yüzünden husumetli olduğu, bu nedenle Özdemir'in Aşır Ö.'yü 2011'de bıçakladığı öğrenildi.

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