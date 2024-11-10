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        Bandırmaspor - Boluspor: 2-0

        STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Güner Mumcu TaştanBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, İbrahim Kaya (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:10
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        Bandırmaspor - Boluspor: 2-0
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        STAT: Bandırma 17 Eylül

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Güner Mumcu Taştan

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, İbrahim Kaya (Dk. 68 Kerem Atakan Kesgin), Landry Nomel (Dk. 87 Paulinho), Marco Paixao (Dk. 90+3 Mexer), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özkan, Rahmetullah Berişbek, Coşqun Diniyev (Dk. 68 Hikmet Çiftçi), Mulumba (Dk. 90+3 Rodrigo), Faruk Can Genç

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 75 Anıl Koç), Junior (Dk. 46 Estrela), Mukairu (Dk. 75 Eren Aydın), Naby Yousouf Oulare (Dk. 87 Ali Ülgen), Onur Ulaş, Daniel Avramowski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Babacar)

        SARI KARTLAR: Nomel, Mulumba, Sergen Piçinçiol, Kerem Atakan Kesgin (Bandırmaspor), Onur Ulaş, Jafferson, Hüsamettin Yener, Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor)

        GOLLER: Dk. 45+2 İbrahim Kaya, Dk. 76 Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)

        Futbolda 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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