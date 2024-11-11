Refüjdeki aydınlatma direklerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza saat 13.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. F.D. yönetimindeki 10 AKU 182 plakalı otomobil, Etibor Kavşağı yönünden Korozman Kavşağı istikametine doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direklerine çarpıp, karşı yöne geçtikten sonra duran otomobildeki, E.D., Ö.K. ve E.T. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, ambulanslarla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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